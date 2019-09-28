«Поистине выдающаяся личность нашего времени»: Лукашенко о Марке Захарове

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким режиссера Марка Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Марка Анатольевича Захарова - поистине выдающейся личности нашего времени», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Марк Захаров был безгранично талантливым режиссером, а также блестящим актером и сценаристом, замечательным педагогом и литератором, видным общественным и политическим деятелем.

Президент Белоруссии назвал жизнь и творчество Марка Захарова эпохой в истории современного театра и кино.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил он.

Актеры «Ленкома» устроили минуту молчания в память о Марке Захарове. Артисты произнесли речь о великом режиссере, после чего зал встал и погрузился в тишину. Минута молчания состоялась перед спектаклем «Королевские игры».

Сегодня, 28 сентября, в Москве не стало народного артиста, выдающегося режиссера, драматурга, педагога. Марку Захарову было 85 лет. Больше половины своей жизни он руководил театром «Ленком» и сделал его необычайно успешным.

В фильмографии Захарова мало картин, но каждую из них можно по праву назвать произведением на все времена. Он творил необыкновенные чудеса как в кино, так и на сцене театра. Постановка Захарова «Юнона и Авось» не один десяток лет неизменно собирает аншлаги, а киноленты давно разобраны по цитатам.