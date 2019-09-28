Пропавший в Атлантике буксир с украинцами затонул

Попавший в шторм буксир Bourbon Rhode с экипажем из украинцев затонул. Корабль пропал в четверг во время непогоды.

В общей сложности экипаж судна состоял из 14 человек. 10 из них имели украинское гражданство. Уже после пропажи буксира были найдены три человека из команды, двое из которых оказались украинцами. Однако позже владелец судна подтвердил информацию о том, что Bourbon Rhode затонул.

Ранее заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что украинские дипломаты держат постоянную связь со спасателями и получают самую свежую информацию.