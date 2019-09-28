На полыхающей плавбазе «Петр Житников» под Сахалином прогремел хлопок

В Сахалинской области на складе горящей плавбазы «Петр Житников» прогремел хлопок. В настоящее время помещение загерметизировано.

Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, ситуацию изучат утром. Известно, что хлопок прогремел со стороны материального склада. Также зафиксирован выброс дыма в вентиляционное отверстие.

«Началось возгорание склада. До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован, до утра будут охлаждать», - говорится в сообщении.

Аварийные партии дважды заходили в верхние и нижние крабовые цеха. Специалистам удалось добраться до сердцевины очагов возгорания, где была обнаружена «спекшаяся гофротара».

«Начали ее разбивать. Произвели герметизацию крабового цеха», - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время неизвестно, что послужило причиной хлопка.

Плавучая база «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океана вблизи курильского острова Итуруп 23 сентября. Всего на борту находилось 420 членов экипажа, 63 человека остались тушить пожар.