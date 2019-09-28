Взяли за рога: спасение тонущего оленя велосипедистами попало на видео

Пятеро велосипедистов спасли оленя из затопленной дождевой водой ямы. Инцидент произошел в Гранаде. Спортсмены ехали через район Уэскар, когда увидели беспомощное животное.

Выбраться самостоятельно олень не мог из-за высоких бетонных стен канавы. Мужчины попробовали вытянуть зверя за рога, накинув на них трос, но при первой попытке он порвался. Второй заход оказался более удачным.

Видимо осознав, что ему не желают зла, пострадавший обитатель леса стал активно перебирать ногами, помогая своим спасителям. Однако, оказавшись на свободе он с легкостью разбросал по сторонам пятерых взрослых мужчин и без особых церемоний сбежал с места происшествия.

Видео спасательной операции и ее последствий велосипедисты выложили на странице своего клуба в Facebook.

В Гранаде в начале сентября прошли обильные дожди, поэтому провинция оказалась подтоплена. Скорее всего олень не удержался на скользком краю канавы и соскользнул в воду.