«Кошмар авианосцев»: СМИ Китая оценили российскую противокорабельную ракету

Журналисты из Китая сделали предположение на тему того, что именно министр обороны России Сергей Шойгу назвал в одном из недавних интервью «кошмаром авианосцев». Они сошлись во мнении, что речь в данном случае может идти о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

СМИ КНР отметили тот факт, что не так давно атомная подлодка К-186 «Омск» провела пуск этой ракеты в Тихом океане, успешно поразив цель, находящуюся на расстоянии 350 километров. Сопоставив два факта, журналисты пришли к логичному выводу. Результаты журналистского расследования опубликованы на портале Sohu.

При этом, П-700 действительно называют на Западе «убийцей авианосцев». Сам по себе комплекс «Гранит» не является новинкой, будучи на вооружении еще у ВМФ СССР. Поэтому министр обороны мог иметь ввиду и более новые отечественные разработки, такие как ракеты «Калибр» или гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее «Звезда» опубликовала видео пуска ракет подлодкой Тихоокеанского флота «Омск». Пуск был произведен по надводной мишени в ходе учений.