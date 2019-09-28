WhatsApp и Facebook будут передавать сообщения пользователей полиции
Американские социальные сети, среди которых Facebook и WhatsApp, будут передавать зашифрованные сообщения пользователей полиции Великобритании. Такое решение было принято в соответствии с новым соглашением между Лондоном и Вашингтоном.
Уточняется, что сам документ будет подписан лишь в следующем месяце. Соглашение обяжет социальные сети передавать информацию для оказания помощи при расследовании особо тяжких уголовных преступлений, включая терроризм и педофилию.
По данным агентства Bloomberg, преступникам выгодно намерение Facebook позволять общаться между пользователями так, чтобы доступ к сообщениям был только у получателя и отправителя. Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала социальные сети предоставить разведслужбам так называемый черный ход, чтобы появилась возможность доступа к мессенджерам.
США, в отличие от Великобритании, не смогут использовать информацию от британских компаний ни в одном деле. Исключения составляют лишь те, наказаниями за которые является смертная казнь.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.