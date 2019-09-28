«"Ленком" осиротел»: Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Российский певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марка Захарова, которого не стало сегодня, 28 сентября, на 86-м году жизни.

«"Ленком" окончательно осиротел. Светлая память великому нашему современнику. Спасибо за чудо, такое необыкновенное, жить и творить с Вами, Мастер, в одно время», - написал Киркоров в своем Instagram.

Певец подчеркнул, что не стало «гения нашего времени».

Актеры «Ленкома» устроили минуту молчания в память о Марке Захарове. Артисты произнесли речь о великом режиссере, после чего зал встал и погрузился в тишину. Минута молчания состоялась перед спектаклем «Королевские игры».

Сегодня, 28 сентября, в Москве не стало народного артиста, выдающегося режиссера, драматурга, педагога. Марку Захарову было 85 лет. Больше половины своей жизни он руководил театром «Ленком» и сделал его необычайно успешным.

В фильмографии Захарова мало картин, но каждую из них можно по праву назвать произведением на все времена. Он творил необыкновенные чудеса как в кино, так и на сцене театра. Постановка Захарова «Юнона и Авось» не один десяток лет неизменно собирает аншлаги, а киноленты давно разобраны по цитатам.