В Сочи взорвался прогулочный катер: видео

В Сочи взорвался и сгорел прогулочный катер, пришвартованный на пляже в Адлерском районе. Инцидент произошел 27 сентября, но видеозапись произошедшего появилась лишь спустя день.

На кадрах ролика видно, как катер взорвался при движении задним ходом, а после этого загорелся. Согласно видеозаписи, человек, управлявший плавсредством, остался в живых и самостоятельно выбрался из-под обломков до распространения возгорания. Ролик опубликован в паблике «Типичный Краснодар» в социальной сети VK.

Прибывший на место пожарный расчет установил, что возгорание возникло в моторном отсеке. Жертв или пострадавших в результате инцидента нет.