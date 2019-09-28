Шоколад и кофе: названа смертельная доза любимых продуктов

Ученые пришли к выводу: каждый продукт имеет дозу, которая может быть смертельной для человека. Речь идет даже о косточках в вишне, поскольку они содержат цианид.

Специалисты отмечают: пара косточек вишни не принесет вреда организму, однако съедать их содержимое врачи строго запрещают.

Опасными для человека могут быть и шесть литров воды: от такого количества жидкости клетки в организме могут набухнуть, что приведет к судорогам, головным болям или вовсе может закончиться летальным исходом.

Медики убеждены: человека весом 70 килограммов могут убить 70 чашек кофе. Этот напиток способствует ускоренному сердцебиению, что не может не сказаться на здоровье.

Шоколад в больших количествах также может нанести непоправимый ущерб: смертельная доза этого продукта - 85 плиток. В шоколаде содержится теобромин, опасный для здоровья, сообщает «МедикФорум».