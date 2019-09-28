В «Нафтогазе» предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В компании «Нафтогаз-Украина» предупредили о возможном срыве старта отопительного сезона в стране. Произойти это может по причине долгов предприятий, занимающихся отоплением украинских городов.

Как сообщается, их ненадлежащие расчеты и создают угрозу для теплоснабжения конечных потребителей. В «Нафтогазе» подобное развитие событий считают абсолютно недопустимым.

На своем сайте компания опубликовала список должников из 116 пунктов. В перечень попали компании, обслуживающие Киев, Кривой Рог, Мариуполь, Житомир, Ивано-Франковск и еще несколько украинских городов.