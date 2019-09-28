Пять детей пострадали от взрыва украинской гранаты в ЛНР

Пять детей в возрасте от семи до 13 лет пострадали при взрыве гранаты на территории Луганской народной республики. Все они гуляли вблизи лесного массива недалеко от жилых домой в населенном пункте Красная Заря Перевальского района.

По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, дети во время прогулки обнаружили тайник с боеприпасами, после чего случайно взорвали одну из найденных гранат. Все они получили ранения различной степени тяжести.

«Найденные детьми боеприпасы принадлежали украинским боевикам, которые занимали позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Луганского информационного центра».

Все пострадавшие были госпитализированы.