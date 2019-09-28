В Сети опубликован рендер нового iPhone, который выйдет в 2020 году

Дизайнер из Латвии представил, каким может стать следующий iPhone, который появится теперь уже в 2020 году. По его предположению, смартфон приобретет новый внешний вид.

Судя по опубликованному концепту, iPhone-2020 может «появиться на свет» без «челки» в верхней части экрана, так как все необходимые датчики и камера «перекочуют» в тонкую рамку корпуса, обрамляющую весь дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма.

Изображение получившегося смартфона дизайнер опубликовал в своем Twitter. Свои работы он создает, получая информацию о грядущих новинках IT-индустрии от информаторов. Ранее он стал первым, чей рендер перед премьерой iPhone X оказался максимально близким к конечному продукту.

Между тем Россия стала мировым лидером по ценам на iPhone 11 Pro Max. Журналисты сравнили стоимость смартфонов во всем мире, и РФ вошла в тройку стран с самыми высокими ценами на iPhone 11 и заняла первую строчку по ценам на более высокую комплектацию, обойдя при этом США.