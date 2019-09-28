Актеры «Ленкома» начали спектакль с минуты молчания в память о Марке Захарове

Минута молчания в память о Марке Захарове была объявлена в субботу, 28 сентября, в московском театре «Ленком».

Актеры вышли на сцену перед спектаклем «Королевские игры» и обратились к залу с речью в память о великом режиссере. После этого была объявлена минута молчания: зрители поднялись с мест. Кадры публикует «Звезда».

Художественный руководитель «Ленкома» народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни в Москве. Больше половины своей жизни он руководил театром и сделал его необычайно успешным. Страна потеряла одного из самых значимых культурных деятелей.