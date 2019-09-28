В Атлантике пропал буксир с 10 украинцами

После мощного шторма в Атлантическом океане пропало судно с командой из Украины. Инцидент произошел на расстоянии около 1200 морских миль от заморского департамента Франции Мартиники.

На борту пожарного судна Bourbon Rhode находились 14 членов экипажа, среди которых было 10 граждан Украины. Спасательная служба Maritime Rescue and Coordination Centre Fort De France (MRCC) начала поисковую операцию.

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что украинские дипломаты держат постоянную связь со спасателями и получают самую свежую информацию. По данным портала Ракурс.UA, буксир вышел в море под флагом Люксембурга и должен был направиться в Гайану, но подал сигнал бедствия из района Кабо-Верде. На настоящее время судно все еще не найдено, судьба моряков остается неизвестной.