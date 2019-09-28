Источник в МВД РФ прокомментировал новость о возможном задержании Натальи Бочкаревой

Источник в МВД России раскрыл «Звезде» детали ситуации с задержанием женщины, которая, по версии ряда СМИ, может являться актрисой Натальей Бочкаревой. По данным источника, принадлежащий женщине Cadillac был остановлен 28 сентября на улице Стромынка в Москве.

«В обращении с инспекторами женщина заметно нервничала. От прохождения медосвидетельствования отказалась. В ходе досмотра был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, который содержит в своем составе наркотическое средство кокаин», - рассказал источник.Материалы

Вместе с тем сообщается, что в отношении задержанной якобы было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее паблик «112» опубликовал видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, общается с сотрудниками ДПС. Подтверждения личности актрисы нет.

Сама Бочкарева категорически опровергает информацию о своем задержании. Актриса опубликовала видео, в котором сообщила о намерении наказать авторов упомянутого ролика. В беседе со «Звездой» Бочкарева отметила, что в последнее время активно занимается социальными проектами, и скандальное видео могло быть создано людьми, намеренными испортить ее репутацию.

«Я не знаю, кто это, но подобное вранье - очень серьезное дело, и этих людей мы найдем и будем привлекать к уголовной ответственности», - заявила Бочкарева.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.