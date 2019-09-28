В отношении Бориса Джонсона могут начать уголовное преследование

В отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может быть инициировано уголовное преследование. Причина тому - возможное злоупотребление им своими полномочиями в период работы в должности мэра Лондона.

В частности, обвинения касаются связи Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Акури: в 2013-2014 годах она получила 126 тысяч фунтов стерлингов на развитие бизнеса и якобы под давлением ныне премьер-министра была включена в состав трех деловых делегаций, посетивших Израиль, Малайзию, Сингапур и США, несмотря на то что ее предприятия не отвечали необходимым для этого условиям.

Как сообщает издание Financial Times, вопрос изучит независимое Управление по надзору за действиями полиции. Будучи мэром, Джонсон управлял подразделениями полиции, поэтому данное управление уполномочено при необходимости начать расследование.

Между тем ранее Верховный суд Британии признал принятое Джонсоном решение о приостановлении работы парламента нарушением закона. Судебные органы решили, что оно было принято им безосновательно, вследствие чего парламент практически пять недель не имел возможности полноценно работать.