Бочкарева записала обращение из дома после новости о ее задержании

Актриса Наталья Бочкарева записала видеообращение из своего дома, в котором опровергла информацию, ранее появившуюся в СМИ. Речь идет о публикации ролика, где женщина, похожая на артистку, общается с сотрудниками ГИБДД.

«Сегодня в Интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Меня поначалу она даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне и сделать скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста», - заявила она.

Бочкарева также отметила, что намерена выяснить, откуда «растут ноги» у этой новости, а людей, которые опубликовали данную информацию, привлечь к ответственности. В заключение она призвала «не верить Интернету». Видеообращение актриса опубликовала в Instagram.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой столичными сотрудниками ДПС. Как отмечалось, при себе у нее якобы имелись наркотические вещества. Также телеканалы сообщали и о том, что в квартире Бочкаревой был проведен обыск, который ничего не выявил.