Восемьдесят пять лет неповторимого таланта Марка Захарова

В Москве не стало народного артиста, выдающегося режиссера, драматурга, педагога - Марку Захарову было 85 лет. Больше половины своей жизни он руководил театром «Ленком» и сделал его необычайно успешным. Страна потеряла одного из самых значимых культурных деятелей.

В фильмографии Захарова мало картин, но каждую из них можно по праву назвать произведением на все времена. Он творил необыкновенные чудеса как в кино, так и на сцене театра. Постановка Захарова «Юнона и Авось» не один десяток лет неизменно собирает аншлаги, а киноленты давно разобраны по цитатам.

За 45 лет своей работы в «Ленкоме» прославленный режиссер поставил более 50 спектаклей и открыл миру множество известных ныне звезд. Захаров показал зрителям Леонова и Янковского, заметил молодого выпускника ГИТИСа Абдулова.

Помимо прочего, Марк Захаров был Героем труда, получив звезду одним из первых в современной истории России. За все время своего руководства он не допустил в театре ни одного чрезвычайного происшествия, проживая его жизнь в дружбе с актерами, веселье и радости. И в свои 85 лет Марк Захаров не переставал ставить спектакли и всегда повторял, что не умеет отдыхать.

«Это даже немножко не в моей ментальности. Я заметил, что сегодняшний день - это черновик. Сегодня я выступлю, с вами поговорю, а вот завтра начнется жизнь настоящая», - сказал режиссер во время выступления в 2017 году.

Но жизнь Захарова не оказалась черновиком: накануне нового театрального сезона его госпитализировали с двусторонним воспалением легких. Он уговаривает врачей отпустить его и спустя десять дней говорит свои последние слова: «Я хочу немного поспать». И больше не просыпается.

Все родственники, коллеги и друзья режиссера скорбят в связи с невосполнимой утратой. Для всех он был и теперь уже навсегда останется глыбой, столпом, человеком-театром, человеком-явлением. Воспитателем людей и воспитателем судеб. Теперь в честь Марка Захарова назовут одну из улиц Москвы и могут назвать театр «Ленком».