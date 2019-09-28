СМИ: Белый дом особо засекретил переговоры Трампа и Путина

В Белом доме переместили расшифровки некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами в особую компьютерную систему для хранения секретной информации.

Речь идет в том числе о переговорах американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным и членами королевской семьи Саудовской Аравии.

Уточняется, что под особой охраной оказались разговоры, утечку информации о которых в администрации Трампа сочли нежелательной. Доступ к системе получил лишь узкий круг официальных лиц, уточняет газета The New York Times со ссылкой на источники среди бывших и нынешних американских чиновников.

Двадцать пятого сентября в США опубликовали стенограмму разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

После этого в прессу попала запись разговора главы Белого дома с представителями миссии Соединенных Штатов при ООН. На ней Трамп, не скрывая своего гнева, требует назвать ему имя шпиона, чтобы найти и наказать его.