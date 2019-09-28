Названа дата прощания с Марком Захаровым

Прощание с Марком Захаровым пройдет в «Ленкоме» 1 октября. Похоронят народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

По его словам, церемония прощания начнется в 10 утра. Марка Захарова похоронят в этот же день рядом со Станиславом Говорухиным, Олегом Табаковым, Леонидом Броневым.

Режиссер Марк Захаров умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Причина смерти - повторное воспаление легких.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» 35 лет. Одна из его самых известных театральных работ - рок-опера «Юнона и Авось». Захаров также участвовал в создании десятков кинокартин, в числе которых «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев».

Коллеги выражают соболезнования семье.