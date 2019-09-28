Медведчук назвал отставку Волкера результатом его «архинепрофессионализма»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал возможную отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Он отметил, что его уход - это результат архинепрофессионализма и откровенного вредительства спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

Медведчук отметил, что Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и, в частности, занял позицию бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Он позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей России, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», - цитирует его «112 Украина».

Ранее телекомпания CNN, ссылаясь на три знакомых с ситуацией источника, сообщила, что Курт Волкер подал в отставку со своего поста. Это произошло на следующий день после публикации разоблачающих документов, в которых говорилось, что президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью убедить того инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.