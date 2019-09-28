«Очень хочу, чтобы справедливость восторжествовала»: Бочкарева опровергла новость о задержании

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала «Звезде» сообщение о своем задержании сотрудниками ДПС в Москве. По словам артистки, она пока не может идентифицировать источник данного вранья, но попытается привлечь виновника к ответственности.

«Я пока не могу понять, зачем этим людям полоскать мое имя. Я недавно открыла детскую школу, занимаюсь социальными проектами. Может быть, кто-то хочет опорочить мое имя? Я не знаю, кто это, но подобное вранье - очень серьезное дело, и этих людей мы найдем и будем привлекать к уголовной ответственности», - заявила Бочкарева.

Она отметила, что поначалу отнеслась к ситуации несерьезно, но постепенно поняла, что кто-то хочет поставить ее в неловкое положение.

«Пытаются раздуть скандал из ничего и поставить меня в ситуацию какого-то оправдания. Я очень хочу, чтобы справедливость восторжествовала», - заявила актриса.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой столичными сотрудниками ДПС. Как отмечалось, при себе у нее якобы имелись наркотические вещества. Также телеканалы сообщали и о том, что в квартире Бочкаревой был проведен обыск, который ничего не выявил.