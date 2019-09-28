Бочкарева назвала враньем и лукавством сообщения о своем задержании

Актриса Наталья Бочкарева, наиболее известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», опровергла сообщения о ее задержании с наркотическими веществами. По словам артистки, ничего, соответствующего реальности, в них нет.

«Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», - цитирует артистку сайт канала «360».

Актриса отметила, что еще со времен съемок в популярном сериале ей постоянно приписывают те или иные скандальные происшествия.

«Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», - рассказала Бочкарева.

Между тем ранее ряд СМИ сообщили о задержании актрисы столичными сотрудниками ДПС. Утверждалось, что при себе у нее якобы имелись наркотические вещества. Также телеканалы сообщали и о том, что в квартире Бочкаревой был проведен обыск.