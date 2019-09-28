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Александр Балуев назвал Марка Захарова «человеком-театром»

Егор Левин
16:08 28.09.2019
По словам актера, утрата режиссера является большой трагедией не только для театра, но и для всей культуры в целом, и восполнить ее будет уже невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress

Актер театра и кино Александр Балуев рассказал «Звезде» о том, какое место в его жизни занимал режиссер Марк Захаров. По словам артиста, утрата столь значимого культурного деятеля является большой трагедией не только для театра, но и для всей культуры в целом, и восполнить ее будет уже невозможно.

«Для меня это человек-театр. Он ушел, и я не очень понимаю, как без него можно будет продолжать деятельность театра как понятия, театра как жизни. Что-то очень большое закончилось», - сказал Балуев.

Сам он навсегда запомнил единственную, но очень значимую встречу с заслуженным режиссером. Как вспоминает актер, она состоялась в зрелом возрасте, когда за плечами уже были роли в кино и театре, но лишь после нее он осознал смысл своей работы.

«Мы сделали вместе один спектакль, который до сих пор идет и, надеюсь, еще будет идти. Я получил понимание того, что такое театр, что такое сцена. Так уж судьба уготовила. Я счастлив, что судьба дала мне эту встречу, и она останется со мной навсегда», - выразил соболезнования Балуев.

Напомним, режиссер Марк Захаров умер утром 28 сентября в возрасте 85 лет. Коллеги и друзья выражают свои соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Все помнят и любят работы Захарова, такие как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и многие другие.

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