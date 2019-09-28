Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
По мнению политика, грузинской стороне следует быть более открытой.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости диалога с Россией.
Говоря о том, какие могут быть пути в решении двусторонних проблем, политик отметила, что ее стране стоит быть более открытой.
«Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - цитирует президента сайт газеты «Аргументы и факты».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление прекращенных авиаперелетов между РФ и Грузией, причиной которых стало недопонимание между участниками Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, среди которых были делегаты из России. После возникших тогда беспорядков со штурмом местного парламента российский лидер Владимир Путин запретил полеты в Грузию.