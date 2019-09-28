Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией

«Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», - цитирует президента сайт газеты « Аргументы и факты ».

Говоря о том, какие могут быть пути в решении двусторонних проблем, политик отметила, что ее стране стоит быть более открытой.

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