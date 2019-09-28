В ЛНР сообщили о минометном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ

Украинские силовики открыли минометный огонь по двум населенным пунктам на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, командиры соединений так называемой Операции объединенных сил намеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов ЛНР в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Ожидается, что мероприятие пройдет 1 октября.

«Они (ВСУ - прим. ред.) пытаются спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня», - отметил Осадчий.

По его словам, в субботу, 28 сентября, 14-я бригада ВСУ подвергла обстрелу из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП-1 территорию населенного пункта Желобок: украинские силовики выпустили 19 снарядов. Позже ВСУ обстреляли из миномета калибра 120 миллиметров район населенного пункта Логвиново.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время уточняется. Осадчий призвал международные организации повлиять на ВСУ с целью сохранения достигнутого перемирия, говорится в сообщении «Луганского информационного центра».