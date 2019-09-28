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Лавров напомнил Помпео об удерживаемых в тюрьмах США россиянах

Ян Брацкий
01:06 28.09.2019
Сергей Лавров еще раз поставил перед госсекретарем США вопрос о дальнейшей судьбе россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной, которые продолжают удерживаться в американских тюрьмах.
Лавров напомнил Помпео об удерживаемых в тюрьмах США россиянах
© Фото: Maren Hennemuth, globallookpress

Россия при каждом контакте с США будет ставить вопрос о судьбе соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в госсекретарем США Майком Помпео. В качестве примера он назвал дела Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной.

«Я упоминал о длинном перечне раздражителей и проблем в наших отношениях, которые американцам регулярно передаются. И судьба Виктора Бута, равно как и Константина Ярошенко, и Марии Бутиной между прочим, и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета», - рассказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году. Ему предъявили обвинение в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Бута незаконно экстрадировали в США и не смотря на то, что он не признал свою вину ни по одному из пунктов, его продолжают удерживать в тюрьме.

Еще по одному сфабрикованному обвинению, на этот раз в сговоре с целью доставки за океан крупной партии наркотиков, был арестован и помещен под стражу российских летчик Константин Ярошенко. В США его переправили из Либерии и осудили на 20 лет лишения свободы. Американская Фемида не сжалилась даже после того, как у Ярошенко начались серьезные проблемы со здоровьем.

Последним громким скандалом оказался арест Марии Бутиной летом прошлого года. В ее деятельности на территории США усмотрели признаки незаконной работы иностранным агентом и осудили на полтора года.

Ни в одном из перечисленных случаев не было предоставлено убедительных доказательств вины российских граждан.

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