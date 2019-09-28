Москвичей предупредили о затяжных ливнях

Со следующей недели в Москву придут сильные дожди. Начиная с воскресенья, 29 сентября, в российской столице выпадет около 40% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что если сегодня, 28 сентября, день выдастся без осадков, то уже завтра ожидается ливень.

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди. Ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», - сказал Тишковец.

Он подчеркнул, что за этот период выпадет больше осадков, чем за весь сентябрь. Тишковец добавил, что при этом будет поступать атлантическое тепло: температура воздуха ночью опустится не ниже +5… +10 градусов. Днем и вовсе ожидается +15 градусов тепла, уточняет сайт «Комсомольской правды».