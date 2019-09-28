СМИ: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку со своего поста. Это произошло на следующий день после публикаций разоблачающих документов, в которых утверждалось, что президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью убедить того инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Байден-старший является главным политическим конкурентом Трампа на ближайших президентских выборах. В опубликованных документах фигурирует ряд чиновников американской администрации, включая Волкера, сообщает CNN.

Процедура импичмента Трампа началась по инициативе Демократической партии. О начале расследования объявила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси. Позднее Белым домом была опубликована расшифровка беседы президента США с Зеленским, которая не подтвердила выдвинутые обвинения.