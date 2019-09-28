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Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями

Анна Касаткина
02:03 28.09.2019
По словам Анатолия Суздальцева, американцы фактически наказывают Россию за войну с террористами.
Политолог объяснил, как США разоблачили себя новыми антироссийскими санкциями
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Новые антироссийские санкции США разоблачили самих американцев в неспособности держать жесткую позицию в решении сложных мировых проблем. Об этом радио Sputnik рассказал политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Санкциями от 26 сентября в отношении российской компании, пяти судов и трех граждан, Штаты косвенно поддерживают ИГИЛ*, отметил он.

«США налагают санкции на те российские организации и персоналии, которые поставляют топливо нашим боевым частям в Сирии, то есть получается, что США пытаются наказывать нас за то, что мы воюем с ИГИЛ*, и уже фактически ее победили», - сказал Суздальцев.

По его словам, санкции не скажутся на намерении России повергнуть террористов и закончить войну в Сирии.

«Эти санкции разоблачают самих американцев как неспособных держать жесткую, конкретную, договороспособную позицию в решении сложных проблем выживания мира», - резюмировал политолог.

США ввели новые санкции из-за поставок авиационного топлива для российской базы Хмеймим в Сирии. В МИД РФ подобное резко осудили, заявив, что Штаты «превзошли себя в собственном безрассудстве».

* - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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