Путин посетит церемонию прощания с Жаком Шираком в Париже

Российский лидер Владимир Путин будет присутствовать на церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, которая пройдет в Париже.

Как сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, после того как в Елисейском дворце заявили, что ожидают Путина, поездка в столицу Франции была внесена в президентский график.

Напомним, утром 26 сентября во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Его не стало на 87-м году жизни. Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет - с 1995 по 2007 год - и был единственным политиком в истории страны, дважды становившимся премьер-министром (1974 и 1986 годы).