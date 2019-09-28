Ледяная вода и острые клыки: нападение буйного моржа на экспедицию РГО попало на видео

Исследовательская экспедиция Северного флота и РГО на Землю Франца-Иосифа едва не обернулась катастрофой: на лодку, в которой находились участники, напала моржиха.

Утоняется, что инцидент произошел во время высадки группы на мыс Геллера. Предположительно, моржиха кинулась защищать детенышей. Несмотря на агрессивное поведение животного, все участники экспедиции благополучно добрались до берега.

По словам кинодокументалиста, руководителя медиагруппы РГО в экспедиции Леонида Круглова, моржиха появилась из-под воды внезапно примерно в 200 метрах от лодки.

«Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались, что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола еще одну секцию, как раз ту, где сидел я. Лодка стремительно сдувалась», - вспоминает он.

Круглов отметил, что все исследователи стали «шугать беспокойную мамашу» веслами. В результате им пришлось вычерпывать ледяную воду из лодки. Участники добрались до берега на одном баллоне.

«Имели все шансы утонуть или стать местными робинзонами. К счастью, все закончилось благополучно», - цитирует его сайт РГО.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Facebook.