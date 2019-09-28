«Выполнил свою миссию сполна»: Людмила Поргина выразила соболезнования в связи со смертью Захарова

Заслуженная артистка России Людмила Поргина выразила свои соболезнования в связи со смертью советского и российского режиссера театра и кино Марка Захарова. Актриса вспоминает его как человека, который видел окружающий мир по-особенному и всячески старался показать свое видение через работу.

«Марк Анатольевич - учитель, который нас вел и открыл нам мир. Научил не только работать на сцене, но и видеть этот мир, отображать его», - сказала Поргина.

По ее словам, режиссер всегда был очень требовательным и при этом скрупулезным, благодаря чему добивался всего, чего хотел. Поргина назвала Захарова необыкновенным человеком и творцом, задачей которого было отобразить мир так, как он чувствует, и в театре, и в кино.

«Все, что было нового, он приводил к нам и показывал - берите, пользуйтесь, учитесь. Он выполнил сполна свою миссию в этом мире», - заявила актриса.

Поргина говорит, что спектакли Захарова были неповторимыми, а таланты, которые он открыл, потом блистали не только в России, но и по всему миру.

«Я просто говорю ему слова любви, молюсь и говорю слова любви и благодарности за то, что он был в нашей жизни», - сказала Поргина.

Напомним, режиссер Марк Захаров умер утром 28 сентября в возрасте 85 лет. Двадцатого августа его госпитализировали с двусторонним воспалением легких в тяжелом состоянии. В начале сентября он выписался из больницы и планировал вернуться к работе. Коллеги и друзья Захарова выражают свои соболезнования. Все его фильмы, такие как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и другие, любят и помнят.