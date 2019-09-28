Сотни дельфинов массово выбросились на берег в Африке: видео

Около 200 дельфинов выбросились на берег острова Боа-Вишта в Атлантическом океане. Десятки из них погибли.

Местным жителям совместно с туристами и работниками Центра океанографии удалось спасти некоторых особей: люди приносили им воду. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы понять причину их гибели.

Как уточняет The Republic, около 130 особей погибли. Кадры с места происшествия были опубликованы на YouTube.

В июле этого года серфингистам удалось снять на видео настоящую «армию» дельфинов. Они синхронно выпрыгивали из океана, а затем исчезали в воде.