В Департаменте здравоохранения назвали отличия гриппа от ОРВИ

Грипп, в отличии от ОРВИ, начинается резко и может привести к серьезным осложнениям. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

По словам доктора, ОРВИ – это общее название для любой респираторной вирусной инфекции, а грипп – название конкретной группы вирусов. Большинство вирусов ОРВИ протекают достаточно легко, грипп начинается резко и развивается в течение нескольких часов после инфицирования.

«У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадка может подняться до 40 градусов», — приводит слова Тяжельникова сайт Депздрава.

Главврач уточнил, что в первые несколько суток, при гриппе сложно сбить температуру. Сначала у человека появляется сухой кашель, который постепенно превращается во влажный, с отхождением мокроты, пишет РИА Новости.

Температура при ОРВИ редко поднимается до 39 градусов и держится всего 2-3 дня. Также у больного не ломит суставы, нет такой слабости и боли в мышцах, как при гриппе.

«Еще одним отличием является продолжительность течения болезни. ОРВИ не длится больше недели, после выздоровления человек чувствует себя хорошо», - уточнил Тяжельников.

По словам медика, грипп проходит за 7-10 дней, но даже после выздоровления, человек еще в течение 3 недель может чувствовать недомогание.