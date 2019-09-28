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Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Роман Захаров
14:45 28.09.2019
Известный режиссер скончался в Москве на 86-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, сценариста, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Марка Захарова.

«Отдав более 60 лет своей жизни театру и кинематографу, Марк Анатольевич внес неоценимый вклад в культурную жизнь нашей страны. Это огромная утрата для поклонников настоящего искусства. Марк Захаров был любимым режиссером для нескольких поколений зрителей. Его работы, такие тонкие, глубокие, многогранные, навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры. Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Марка Анатольевича», – говорится в телеграмме, направленной в адрес Московского театра «Ленком» от имени Шойгу.

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет скончался Марк Захаров. Причиной смерти именитого режиссера стало повторное воспаление легких. Похороны Захарова пройдут на Новодевичьем кладбище.

За свою карьеру режиссер снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

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