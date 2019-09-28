Названо место похорон Марка Захарова

Режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Ранее стало известно, что в российской столице в возрасте 85 лет скончался Марк Захаров.

За свою карьеру режиссер снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).