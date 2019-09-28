Осенняя жара в Благовещенске побила столетний рекорд

В Благовещенске побит погодный рекорд: 27 сентября стало самым жарким днем за последние 100 лет. Столбик термометра поднялся почти до отметки +30 градусов по Цельсию.

Местные жители, как летом, с удовольствием прогуливались по набережным Амура и Зеи.

Стоит отметить, что весь сентябрь температура воздуха в Благовещенске скачет то верх, то вниз. Люди постоянно меняют летнюю одежду на осеннюю. Уже завтра, 29 сентября, ожидается очередное резкое похолодание, которое, как говорят синоптики, придет надолго - до весны.