Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Захарова

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, вспоминая о Марке Захарове, отметила, что режиссер олицетворял целое поколение в театральном мире. Лауреат двух Сталинских премий актриса Вера Васильева назвала режиссера очень чутким, умным и умеющим чувствовать время человеком. Звезда «Ленкова» Инна Чурикова призналась, что Марк Анатольевич «всех нас воспитывал».

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