Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Захарова
Сегодня, 28 сентября, после продолжительной болезни скончался режиссер театра «Ленком».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, globallookpress
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной режиссера театра «Ленком» Марка Захарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», - сказал Песков.
Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что режиссер скончался из-за повторного воспаления легких.
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, вспоминая о Марке Захарове, отметила, что режиссер олицетворял целое поколение в театральном мире. Лауреат двух Сталинских премий актриса Вера Васильева назвала режиссера очень чутким, умным и умеющим чувствовать время человеком. Звезда «Ленкова» Инна Чурикова призналась, что Марк Анатольевич «всех нас воспитывал».