В МЧС заявили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить

Постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконе. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

«Изменение правила противопожарного режима, а именно запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, жертв и потери имущества», - отметили в министерстве.

Ранее в экстренном ведомстве проинформировали российских граждан, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир, в случае если произойдет пожар.

Незадолго до этого правительство РФ утвердило внесенные по инициативе МЧС изменения в правила противопожарного режима, которые коснулись открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Стоит отметить, что нововведения не касаются специально отведенных мест для курения, предусмотренных законодательством.