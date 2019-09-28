На Лене столкнулись два сухогруза: видео

В республике Саха на левом берегу реки Лена столкнулись два грузовых теплохода, перевозивших автомобили. Следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ начали доследственную проверку по факту столкновения судов.

«В 22 часа 40 минут по местному времени на левом берегу реки Лена произошло столкновение теплохода «СПН-865», следовавшего по маршруту «Якутск-Нижний Бестях», с теплоходом «СПН-858», следовавшего по маршруту «Нижний Бестях-Якутск». На борту теплоходов находились автотранспортные средства», - говорится в сообщении Следственного управления на транспорте СК РФ.

Известно, что в результате инцидента пострадал один человек, который работал на пароме на реке. По поступившей от следователей информации, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств.