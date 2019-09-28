«Театральный небосклон будет долго ощущать эту потерю»: Геннадий Хазанов о смерти Захарова

Театральный небосклон еще долго будет ощущать уход из жизни Марка Захарова. Так народный артист РСФСР Геннадий Хазанов прокомментировал трагическую новость о смерти режиссера.

«Свои соболезнования я хочу выразить всему театральному пространству Российской Федерации. Свои соболезнования я хочу выразить "Ленкому". Свои соболезнования я хочу выразить дочери Марка Анатольевича, в которую он вложил огромную часть своей жизни, своего таланта. Мне кажется, что отсутствие Захарова на театральном небосклоне будет еще долго ощущаться. Светлая ему память», - сказал Хазанов в беседе со «Звездой».

Ранее стало известно, что в Москве в возрасте 85 лет скончался Марк Захаров.

За свою карьеру режиссер снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).