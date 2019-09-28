«Он воспитал всех нас»: Инна Чурикова о Марке Захарове

Народная артистка СССР Инна Чурикова призналась, что не может поверить в смерть Марка Захарова. Главный режиссер легендарного «Ленкома» ушел из жизни на 86-м году.

«Это явление было. Это был необходимый вообще для всех для нас человек. С его энергией, с его чувством юмора, с его пониманием жанра. Он воспитал так всех нас. Я не могу поверить, я не хочу верить. Такая беда. Это сильный удар», - сказала актриса.

Выдающийся российский режиссер народный артист СССР умер в субботу в больнице в результате повторного воспаления легких. О дате похорон и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. С 1965 года Захаров был режиссером Московского театра сатиры, а с 1973 года - главным режиссером «Ленкома». На его счету почти 50 театральных постановок и десятки полюбившихся зрителю фильмов, в том числе «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен».