Алиса Фрейндлих назвала Марка Захарова олицетворением целого поколения театрального мира

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих выразила соболезнования в связи со смертью Марка Захарова. Актриса отметила, что легендарный режиссер олицетворял целое поколение в театральном мире.

«Это целое поколение, это целая страница в театральном мире. Это очень печально. Я надеюсь, что он достаточно энергии оставил в театре и театр будет жить его энергией еще какое-то время», - сказала Фрейндлих.

Народный артист СССР умер на 86-м году жизни. Он долгое время болел, а недавно попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких.

Марк Захаров руководил «Ленкомом» на протяжении 35 лет. Одна из его самых известных театральных работ - рок-опера «Юнона и Авось». Захаров также стал постановщиком десятков кинокартин, среди которых «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Двенадцать стульев».