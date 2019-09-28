Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер Марк Захаров ТЕГИ

«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым

Тамара Астапенкова
13:19 28.09.2019
В субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни умер Марк Захаров.
«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress

Актриса Вера Васильева работала вместе с Марком Захаровым в театре Сатиры, в который он пришел в 1965 году и прослужил в нем восемь лет. Артистка вспомнила, как играла у режиссера в спектакле «Доходное место», который Марк Анатольевич поставил в 1967 году.

«Большое счастье было работать с ним, Я играла в спектакле «Доходное место». Это было абсолютно новое открытие Островского. Эта пьеса в трактовке Захарова так современно звучала, работать с ним было настоящее счастье», - рассказала «Звезде» Вера Захарова.

Она назвала знаменитого режиссера очень чутким, умным и умеющим чувствовать время человека. Она призналась, что сильно скорбит и выразила соболезнования близким режиссера.

«Огромная благодарность за весь его труд, за создание театра Ленком, за чудесных актеров, которые там работают. Благодарность именно ему. Он их воспитал. Я убита этой вестью», - призналась актриса.

Сегодня, 28 сентября, на 86-м году жизни, после продолжительной болезни, в Москве умер Марк Захаров. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.09.2019, 12:20
Умер Марк Захаров
Дата28.09.2019, 09:00
В МО РФ назвали число уничтоженных дронов террористов в Сирии с начала года
Дата28.09.2019, 08:57
Боец ММА Мирзаев не помнит свой проигрыш нокаутом
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 16:44
Запуск ракеты «Оникс» БРК «Бастион» показали в замедленной съемке
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер Марк Захаров
13:19 В стране и мире
«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым
13:07 В стране и мире
Видео
«Он воспитал всех нас»: Инна Чурикова о Марке Захарове
12:54 В стране и мире
Видео
Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова
12:20 В стране и мире
Умер Марк Захаров
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:19 В стране и мире
«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым
13:07 В стране и мире
Видео
«Он воспитал всех нас»: Инна Чурикова о Марке Захарове
13:05 В стране и мире
В МЧС заявили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить
12:54 В стране и мире
Видео
Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова
12:29 В стране и мире
СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Неуязвимая пара: совместный полет «Охотника» и Су-57 восхитил западных читателей
Более полутысячи выстрелов подряд: опубликовано видео экстремальных испытаний автомата Калашникова
Ученые выяснили, что может спасти от рака
Видео
Вселенское «убийство»: поглощение звезды черной дырой показали на видео
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.