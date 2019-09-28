«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым

Актриса Вера Васильева работала вместе с Марком Захаровым в театре Сатиры, в который он пришел в 1965 году и прослужил в нем восемь лет. Артистка вспомнила, как играла у режиссера в спектакле «Доходное место», который Марк Анатольевич поставил в 1967 году.

«Большое счастье было работать с ним, Я играла в спектакле «Доходное место». Это было абсолютно новое открытие Островского. Эта пьеса в трактовке Захарова так современно звучала, работать с ним было настоящее счастье», - рассказала «Звезде» Вера Захарова.

Она назвала знаменитого режиссера очень чутким, умным и умеющим чувствовать время человека. Она призналась, что сильно скорбит и выразила соболезнования близким режиссера.

«Огромная благодарность за весь его труд, за создание театра Ленком, за чудесных актеров, которые там работают. Благодарность именно ему. Он их воспитал. Я убита этой вестью», - призналась актриса.

Сегодня, 28 сентября, на 86-м году жизни, после продолжительной болезни, в Москве умер Марк Захаров. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.