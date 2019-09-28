Названа причина смерти Марка Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что Марк Анатольевич Захаров скончался в результате «повторного воспаления легких».

О госпитализации режиссера стало известно 20 августа. Тогда у Захарова диагностировали двустороннее воспаление легких. Сообщалось, что состояние режиссера оценивается как тяжелое.

В начале сентября директор «Ленкома» сообщил, что Марк Анатольевич выписался из больницы, хорошо себя чувствует и уже думает о выходе на работу.

О смерти Марка Захарова стало известно сегодня утром, ему было 85 лет. Коллеги выражают соболезнования семье Марка Захарова. По предварительным данным, похороны режиссера могут пройти на Троекуровском кладбище.