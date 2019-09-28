Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова

Смерть известного режиссера Марка Захарова - это страшная потеря. Об этом «Звезде» рассказал народный артист России Дмитрий Певцов, комментируя трагическую новость.

«Страшная потеря, конечно, для самых близких людей. Тот театр, который создал Марк Захаров, он заканчивается. Когда-то начнется другой "Ленком", но "Ленком" захаровский, он будет жить, мы будем играть спектакли, но тот театр, который создавал Марк Захаров, заканчивается. Для себя лично я считаю Марка Анатольевича учителем. Это очень большая потеря», - сказал актер.

Ранее стало известно, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет.

За свою карьеру Захаров снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).