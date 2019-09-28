Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Умер Марк Захаров ТЕГИ

Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова

Роман Захаров
12:54 28.09.2019
По словам артиста, он считал Марка Захарова своим учителем.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress

Смерть известного режиссера Марка Захарова - это страшная потеря. Об этом «Звезде» рассказал народный артист России Дмитрий Певцов, комментируя трагическую новость.

«Страшная потеря, конечно, для самых близких людей. Тот театр, который создал Марк Захаров, он заканчивается. Когда-то начнется другой "Ленком", но "Ленком" захаровский, он будет жить, мы будем играть спектакли, но тот театр, который создавал Марк Захаров, заканчивается. Для себя лично я считаю Марка Анатольевича учителем. Это очень большая потеря», - сказал актер.

Ранее стало известно, что Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет.

За свою карьеру Захаров снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Марк Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.09.2019, 12:20
Умер Марк Захаров
Дата28.09.2019, 09:00
В МО РФ назвали число уничтоженных дронов террористов в Сирии с начала года
Дата28.09.2019, 08:57
Боец ММА Мирзаев не помнит свой проигрыш нокаутом
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата27.09.2019, 16:44
Запуск ракеты «Оникс» БРК «Бастион» показали в замедленной съемке
Дата27.09.2019, 12:18
Германия предоставит России копии документов для создания онлайн-архива советских военнопленных
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Умер Марк Захаров
12:54 В стране и мире
Видео
Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова
12:20 В стране и мире
Умер Марк Захаров
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:19 В стране и мире
«Он умел чувствовать время»: Васильева о работе с Марком Захаровым
13:07 В стране и мире
Видео
«Он воспитал всех нас»: Инна Чурикова о Марке Захарове
13:05 В стране и мире
В МЧС заявили, что новые правила противопожарного режима не запрещают курить
12:54 В стране и мире
Видео
Дмитрий Певцов назвал страшной потерей смерть Марка Захарова
12:29 В стране и мире
СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Неуязвимая пара: совместный полет «Охотника» и Су-57 восхитил западных читателей
Более полутысячи выстрелов подряд: опубликовано видео экстремальных испытаний автомата Калашникова
Ученые выяснили, что может спасти от рака
Видео
Вселенское «убийство»: поглощение звезды черной дырой показали на видео
Телохранитель Майкла Джексона рассказал, почему певец носил маску
Видео
Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.