СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа

Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора президента США Дональда Трампа и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова двухгодичной давности, в ходе которой американский лидер заявил, что не обеспокоен предполагаемым вмешательством РФ в выборы в 2016 году, поскольку Вашингтон делал то же самое в других государствах. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на осведомленные источники.

Как информирует издание, беседа состоялась в 2017 году в Овальном кабинете между Трампом, Лавровым Сергеем Кисляком, занимавшим на тот момент пост посла РФ в США. По словам собеседника газеты, сотрудники Белого дома были очень обеспокоены заявлениями Трампа о выборах, так как это было похоже на то, что президент прощал Россию за «вмешательство» и поощрял подобные действия.

Источники также сообщили, что лидер США посетовал на обвинения в адрес Москвы, которые наносят ущерб российско-американским отношениям. При этом Трамп подчеркивал, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с руководством РФ.