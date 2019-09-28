Сегодня на 86-м году жизни в Москве умер Марк Захаров. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Это произошло утром после продолжительной болезни», - заявил Варшавер в разговоре со «Звездой».

В конце августа этого года Захаров попал в больницу с воспалением легких, однако в начале сентября Варшавер заявил, что у режиссера все в норме.

Все фильмы Марка Захарова до сих пор любят и смотрят. За свою карьеру он снял всего семь картин, но каждая входит в золотой фонд советского кинематографа: «Стоянка поезда - две минуты», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

С 1973 года Захаров был художественным руководителем и главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).