СМИ: режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой с ножом

Известный театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, который пытался измерить давление деятелю искусств. Хейфец неожиданно достал нож и ударил медика, передает паблик «112».

По непроверенной информации, Хейфецу стало плохо в подъезде дома, близкие вызвали бригаду медиков. Доктор приблизился к знаменитому театральному режиссеру, чтобы измерить ему давление. Но пациент ударил его ножом в ногу. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 60-х годах работал в Центральном театре Советской армии, где прославился постановками «Дядя Ваня» и «Смерть Иоанна Грозного». Больше 20 лет служит в Театре имени Моссовета, параллельно преподает в ГИТИСе (РАТИ). В разное время его учениками были Нина Чусова, Артур Смольянинов, Елена Бирюкова, Павел Деревянко, Александр Петров и другие.